سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بُعيد اغتيال قاضٍ.. مذكرات قبض بحق 8 قادة أمن بينهم قائد عمليات

Category: أمـن

Date: 2022-02-05T20:23:35+0000
بُعيد اغتيال قاضٍ.. مذكرات قبض بحق 8 قادة أمن بينهم قائد عمليات

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بصدور مذكرات قبض بحق ٨ قادة أمن بينهم قائد عمليات بعد ساعات قليلة من اغتيال قاض في محافظة ميسان جنوبي العراق على يد مسلحين مجهولين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أوامر قبض بحق ٨ من قادة الأمن بموجب المادة ٣٣٠ من قانون العقوبات العراقي".

وأوضح أن "أوامر القبض صدرت بحق كل من: قائد عمليات سومر الفريق سعد حربية، ومدير شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب العميد أحمد عبد الواحد،  ومعاون مدير الشرطة العميد خيون عبد الصاحب، ومدير حماية الشخصيات العميد حمود وادي، ومدراء أقسام شرطة حطين، والبلدة، وقضاء قلعة صالح".

وأشار المصدر إلى أن "إصدار الأوامر تأتي نتيجة تردي الأوضاع الأمنية وكثرة عمليات القتل والاغتيال والنزاعات العشائرية".

وتأتي هذه الأوامر بعد ساعات قليلة من عملية اغتيال وحشية بحق القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، بعد أن تلقى ١٥ رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين امام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وتنصل المادة ٣٣٠ من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته او أخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجه لرجال أو لأي سبب آخر غير مشروع".

related

صدور العشرات من مذكرات القبض على خلفية مسحات كورونا الوهمية في ميسان

Date: 2021-08-17 13:16:18
صدور العشرات من مذكرات القبض على خلفية مسحات كورونا الوهمية في ميسان

انفجاران في ديالى والعمارة..صور

Date: 2021-11-28 20:24:26
انفجاران في ديالى والعمارة..صور

قضاء المجر يحمّل قيادة عمليات سومر مسؤولية نزاع "الألف دينار"

Date: 2021-05-28 20:34:53
قضاء المجر يحمّل قيادة عمليات سومر مسؤولية نزاع "الألف دينار"

عقب يوم دام.. وصول تعزيزات وانتشار أمني مكثف جنوبي العراق

Date: 2019-10-26 10:50:06
عقب يوم دام.. وصول تعزيزات وانتشار أمني مكثف جنوبي العراق

قتيل على الأقل وجرحى بنزاع عشائري طاحن جنوبي العراق

Date: 2022-02-03 17:19:28
قتيل على الأقل وجرحى بنزاع عشائري طاحن جنوبي العراق

مجهولون يطلقون النار على عاملين أجانب بشركة صينية في ميسان

Date: 2022-01-12 16:22:33
مجهولون يطلقون النار على عاملين أجانب بشركة صينية في ميسان

تحطم مروحية عسكرية عراقية وإصابة أفراد طاقمها في ميسان (تحديث)

Date: 2021-12-07 14:04:38
تحطم مروحية عسكرية عراقية وإصابة أفراد طاقمها في ميسان (تحديث)

الشرطة تداهم منزل نائبة عن تحالف العامري في ميسان

Date: 2020-09-24 20:37:22
الشرطة تداهم منزل نائبة عن تحالف العامري في ميسان