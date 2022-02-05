بُعيد اغتيال قاضٍ.. مذكرات قبض بحق 8 قادة أمن بينهم قائد عمليات

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بصدور مذكرات قبض بحق ٨ قادة أمن بينهم قائد عمليات بعد ساعات قليلة من اغتيال قاض في محافظة ميسان جنوبي العراق على يد مسلحين مجهولين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أوامر قبض بحق ٨ من قادة الأمن بموجب المادة ٣٣٠ من قانون العقوبات العراقي".

وأوضح أن "أوامر القبض صدرت بحق كل من: قائد عمليات سومر الفريق سعد حربية، ومدير شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب العميد أحمد عبد الواحد، ومعاون مدير الشرطة العميد خيون عبد الصاحب، ومدير حماية الشخصيات العميد حمود وادي، ومدراء أقسام شرطة حطين، والبلدة، وقضاء قلعة صالح".

وأشار المصدر إلى أن "إصدار الأوامر تأتي نتيجة تردي الأوضاع الأمنية وكثرة عمليات القتل والاغتيال والنزاعات العشائرية".

وتأتي هذه الأوامر بعد ساعات قليلة من عملية اغتيال وحشية بحق القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، بعد أن تلقى ١٥ رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين امام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وتنصل المادة ٣٣٠ من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته او أخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجه لرجال أو لأي سبب آخر غير مشروع".