بإعدادات "استثنائية".. انطلاق خطة أمنية مشتركة لإحياء مناسبة دينية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة الحشد الشعبي في كركوك، مساء اليوم الأحد، عن انطلاق الخطة الأمنية المشتركة الخاصة بتأمين مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام زين العابدين في قضاء داقوق جنوبي المحافظة، وذلك خلال مؤتمر أمني موسع حضرته قيادات أمنية وخدمية من مختلف التشكيلات.

وقال معاون قائد عمليات كركوك، وآمر اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي، نبيل عيسى البشيري، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة تم إعدادها بعناية استثنائية لتأمين جميع محاور القضاء ومداخل ومخارج الطرق الرئيسية، بما يحفظ أمن الزائرين ويضمن عدم وقوع أي خرق أمني أو حادث يؤثر على انسيابية الفعاليات الدينية".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود السنوية التي يبذلها الحشد بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية في تأمين المناسبات الدينية التي تشهد مشاركة جماهيرية واسعة"، مشيراً إلى أن القوات في جاهزية كاملة لأي طارئ.

وأعلن الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخطة انطلقت بإشراف مباشر من قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في الحشد الشعبي، وبمشاركة ألوية 15، 16، 52، و63، إضافة إلى التنسيق الكامل مع الشرطة المحلية والجيش العراقي ودوائر الدولة الخدمية في القضاء.

وأشار البيان إلى أن الخطة تتضمن إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى حماية الزائرين وتأمين انسيابية حركة المرور وتوفير المستلزمات اللوجستية والخدمية لضمان نجاح المناسبة، في ظل توقعات بارتفاع أعداد المشاركين الوافدين من كركوك والمناطق المحيطة.

وأكدت القيادات الأمنية خلال المؤتمر، أن الخطة تعكس الجاهزية العالية والتنسيق المشترك بين مختلف القطعات الأمنية والخدمية في كركوك، لضمان سير المراسم الدينية بسلاسة وبما يعزز ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي.