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بإطلاقتين ونقطتين.. تهديد مشرف ملعب في الناصرية بقطع الرأس

Category: أمـن

Date: 2022-04-08T17:24:58+0000
بإطلاقتين ونقطتين.. تهديد مشرف ملعب في الناصرية بقطع الرأس

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بتعرض المهندس المشرف على ملعب الادارة المحلية بمدينة الناصرية للتهديد بقطع رأسه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المهندس المشرف على إعادة تأهيل ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، تلقى رسالة تهديد مجهولة المصدر وضعت على عجلته المركونة أمام منزله بمنطقة حي تينا السكني"، لافتاً إلى أن "المهندس المشرف على العمل هو من أهالي قضاء زاخو بمحافظة السليمانية".

وأضاف المصدر، أن" الرسالة التي تلقاها المهندس المشرف تضمنت التهديد بقطع رأسه ما لم يغادر المكان حيث جاء فيها بالنص العامي (مهندس عماد اترك الناصرية هاي أول رسالة.. الثانية يطير راسك) كما وجد بداخل الظرف اطلاقتين مسدس عيار 9 ملم"، مبيناً أن " المهندس تقدم بشكوى للسلطات الامنية ضد مجهول".

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