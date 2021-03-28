بإشراف الزهيري.. انتشار مكثف للفرقة الخاصة بمحيط المنطقة الخضراء- صور

شفق نيوز/ شهدت مداخل المنطقة الخضراء، انتشاراً للفرقة الخاصة المسؤولة عن المنطقة المحصنة، والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن هذا الانتشار بإشراف مباشر من قائد الفرقة الخاصة اللواء الركن حامد الزهيري، لتعزيز الأمن بمحيط المنطقة.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن جهاز مكافحة الإرهاب نشر دورياته في التقاطعات والشوارع الرئيسية بمنطقة الكرادة وسط بغداد، تحسبا من حصول أي أمر طارئ، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويأتي الانتشار الأمني، بعد ايام من استعراض مسلح لفصيل شيعي وسط العاصمة بغداد.

كما تسبق هذه الإجراءات الامنية، قمة ثلاثية التي يحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الاردني عبدالله، مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.