بإسناد طيران الجيش.. تدمير مخبأ "كبير" لأعتدة داعش في بهرز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الجيش العراقي، يوم الجمعة، بتدمير مخبأ كبير للاعتدة والاسلحة تابع لعناصر داعش بعملية امنية استباقية في اطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قطعات اللواء 19 بإسناد من قبل طيران الجيش وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبمتابعة وإشراف من قائد الفرقة الخامسة اللواء الركن عدنان سلمان عناد شرعت بعملية استباقية جنوبي ناحية بهرز (8 كم جنوب بعقوبة) وأشار المصدر إلى أن "القطعات الأمنية عثرت على مخبأ للعتاد في قرية مال الله يضم قنابر هاون عدد 3 عيار 120 ملم وعدد 3 عيار 81 ملم وعدد 6 عيار 60 ملم، وبطل بمبة عدد 2 وعبوة ناسفة عبارة عن جلكان سعة 5 لتر، وجرى تدمير الكدس من قبل الجهد الهندسي في موقع العملية".

ولفت المصدر، إلى أن "قطعات من الفوج الثاني والرابع لواء 19 نفذت عمليات تمشيط شاملة لعدة قرى جنوبي ناحية بهرز"، مشيراً الى استمرار عمليات ملاحقة بؤر وأوكار داعش الإرهابي في عموم المحافظة.

وكانت مناطق اطراف ناحية بهرز أكبر أوكار ومعاقل تنظيم القاعدة خلال السنوات الممتدة بين 2005-2008 وكانت منطلقا للهجمات والاغتيالات المنظمة.