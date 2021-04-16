بأسلحة متوسطة.. مسلحون مجهولون يستهدفون منزل مسؤول في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بوقوع هجوم مسلح على منزل قائممقام قضاء الرفاعي المستقيل عمار الركابي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "مسلحين مجهولين نفذوا هجوما مسلحا بالاسلحة المتوسطة على منزل قائممقام قضاء الرفاعي المستقيل عمار الركابي"، لافتا إلى أن "الهجوم تسبب بأضرار مادية في واجهة المنزل".

وبين المصدر؛ أن "المهاجمين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته".

وكان الركابي، قد قدم يوم الخميس 25 آذار 2021، طلبا لإعفائه من منصبه، بعد أيام من تكليفه، للحفاظ على أمن مدينة الرفاعي، واستقرارها وسلامة أبنائها.

وأبلغ الركابي، وكالة شفق نيوز، أن "المحافظ عبد الغني الأسدي قبل استقالته من المنصب"، موضحا أن "الأسدي سيتولى إدارة قائممقامية القضاء من منصب أدنى، لحين اختيار البديل في إدارة الرفاعي".

ويشهد قضاء الرفاعي اضطراباً أمنياً وشعبياً منذ عدة أسابيع، على خلفية إصدار محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي، أمراً بإعفاء الفياض من منصبه، وتعيين عمار الركابي بدلاً منه.

وكان الركابي، قد أكد الاثنين 22 آذار 2021، أن القائممقام السابق كاظم الفياض يحرض (إخوته وأبناء عمه) على عصيان أوامر الدولة والتحريض ضدها.