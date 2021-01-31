بأسلحة قنص وقذائف.. داعش يهاجم قريتين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، بشن مسلحي داعش هجومين، يوم الأحد، على قريتين في خانقين وأطراف جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من اللواء 19 للجيش العراقي تصدت لهجوم شنه عناصر داعش بالاسلحة المتوسطة والقنص، وأجبرتهم على الفرار دون اي خسائر او اصابات في صفوف القوات الامنية".

وفي حادث آخر، وبحسب المصدر، هاجمت عناصر داعش قرية "الاصلاح" شمالي جلولاء بقذيفتي هاون، دون اي خسائر او اصابات بين صفوف المدنيين او القوات الامنية.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش ردت على المهاجمين باطلاق قذائف هاون كادت ان تضل طريقها نحو اطراف قرية الاصلاح، وسقطت في منطقة خالية من السكان.

وتشهد مناطق خانقين وشمالي جلولاء ارتفاعا واضحا في معدلات الخروقات الامنية بعد احداث تشرين الاول 2017 وانسحاب قوات البيشمركة التي كانت منتشرة في المنطقة وتسيطر عليها امنياً.