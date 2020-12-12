بين نائبين في البرلمان.. مشاجرة بالعتاد الحي في سوق ابو غريب ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني، يوم السبت، باندلاع مشاجرة بين عضوين في مجلس النواب العراقي في أحد أحياء غربي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان شجارا مسلحا بالعتاد الحي، اندلع بين النائبين طلال الزوبعي وكريم أبو سودة أثناء تواجدهم في قضاء ابو غريب.

وبين المصدر؛ أن الشجار اندلع بينهما عندما كانا متواجدين في حملة لتبليط شوارع ابو غريب، الشجار المسلح دون أي إصابات.

واضاف، ان اطلاق الرصاص الحي أصاب المواطنين المتواجدين في المكان بالرعب والارتباك، مشيرا إلى فرارهم من موقع المشاجرة لتفادي الاصابة بطلقات نارية.