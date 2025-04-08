بين محافظتين.. عملية أمنية لمنع أي نشاط إرهابي في "وادي الموت"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانطلاق عملية عسكرية لإنهاء أي محاولة لعودة النشاط للخلايا الإرهابية في وادي حاوي العظيم بين محافظتي صلاح الدين وديالى، المعروف أيضاً بـ"وادي الموت".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوات أمنية من محافظة صلاح الدين أطلقت عملية أمنية واسعة في عمق وادي حاوي العظيم والمناطق المحيطة به وهي الطنيرة، ومسعدة، والصبة، وزور البوحشمة، والمزاريع، وهذه المناطق ضمن الشريط الحدودي بين محافظتي صلاح الدين وديالى".

وأضاف أن "الهدف من العملية هو إنهاء وجود خلايا داعش في الوادي الذي يشهد أنشطة إرهابية بين حين وآخر وتتخذه مجاميع التنظيم ملاذاً لها"، لافتاً إلى أن "العملية تشمل إغلاق الثغرات وتدمير المضافات لعناصر التنظيم وقطع طرق تسلل وحركة الإرهابيين في الوادي".

وتابع المصدر أن "القوات الأمنية أجرت هذه العملية لمنع أي نشاط إرهابي قد يستغل من قبل مجاميعداعشالإرهابي".

ويُطلق على وادي حاوي العظيم "وادي الموت" لكثرة ما كانت تختبئ فيه خلايا تنظيم "داعش" ومن قبله تنظيم القاعدة الإرهابيين.