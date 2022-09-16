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بين كوردستان و محافظتين .. قوات الأمن تكثف حملات ملاحقة" الأسلحة السوداء"

Category: أمـن

Date: 2022-09-16T12:29:48+0000
بين كوردستان و محافظتين .. قوات الأمن تكثف حملات ملاحقة" الأسلحة السوداء"

شفق نيوز/ كشف مسؤول في الحشد، اليوم الجمعة، تشديد إجراءات القوات الامنية حملات ملاحقة عمليات تهريب الأسلحة بين مناطق حدود اقليم كوردستان و محافظتين قريبتين منها، فيما بيّن أن "حيل" تجارها باتت مكشوفة بسبب الخبرة الأمنية.

وقال مسؤول العلاقات في قيادة الحشد الشعبي -محور الشمال علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز إن "تشكيلات الرد السريع والحشد والقوى الساندة أطلقت حملة مشددة لملاحقة مهربي وتجار الاسلحة والتي تدخل بطرق غير قانونية بين المناطق الواقعة على حدود اقليم كوردستان وكركوك وأطراف محافظة صلاح الدين"، مبينا أن "الحملة تشمل تفتيش العجلات بشكل تام عبر التقنيات الحديثة وأجهزة خاصة لمنع مرور الأسلحة السوداء وربما تذهب لأهداف تزعزع الأمن وتهدد المواطن".

واضاف، أن "تجارة الأسلحة وتهريبها ربما تكون بعيدا عن متناول الجماعات الإرهابية لكنها خطر يجب منعه واحتواؤه".

كما أشار الحسيني الى أن "تجار الأسلحة يلجأون لحيل أو سبل بعيدة عن الذكاء الاستخباري واليقظة الأمنية لكن هذه الحيل والأساليب باتت مكشوفة جراء خبرات الأجهزة الأمنية والحشد بهذا المجال".

يذكر أن قوة من الرد السريع تمكنت في وقت سابق من ضبط ٥٠ صاروخ قاذفة(RBG7) داخل عجلة نوع (باجيرو) في منطقة سليمان بيك شرقي محافظة صلاح الدين، اذ كانت متجهة الى منطقة كفري.

كما القت القوة القبض على المتهم الذي كان يقود العجلة، وسلمت المتهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه.

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