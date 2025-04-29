بين أفرادها نساء .. تفكيك عصابتين للاتجار بالبشر وترويج المخدرات ببغداد

شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على عدد من المتهمين، بينهم بجرائم "الإتجار بالبشر وترويج وتعاطي المواد المخدرة ".

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن تشكيلات (الفرقة الاولى شرطة اتحادية) وقيادة شرطة الكرخ بالاشتراك مع مفارز الأجهزة والوكالات الاستخبارية تمكنت، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

وأوضح البيان أن بينهم عصابتين "للاتجار بالبشر وترويج وتعاطي المواد المخدرة" بينهم نساء، واخرين بجرائم (التهديد، النزاعات العشائرية) ضبط بحوزتهم اسلحة واعتدة ومواد اخرى غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (السيدية، الدورة، النهروان) .

ووفقا للبيان، فإنه تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المتخصصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.