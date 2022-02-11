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بين أفرادها نساء .. تفكيك عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-02-11T09:56:31+0000
بين أفرادها نساء .. تفكيك عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في بغداد

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات بغداد يوم الجمعة بتفكيكها عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية وتضبط بحوزة أفرادها اسلحة غير مرخصة.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أن قوة من اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة الاتجار بالبشر/مكتب الرصافة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالاعضاء البشرية مكونة من (٨) اشخاص بينهم اربع نساء وبالجرم المشهود.

واشار البيان إلى ضبط بحوزتهم (بندقية كلانشيكوف عدد (١) ،ومسدسات عدد ٤ ) جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بتواجدهم في منطقة "مجمع شركة رمضان" في جانب الرصافة.

وطبقا للبيان فإنه تم تسليم المتهمين والاسلحة التي بحوزتهم الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزاءهم وفق القانون العادل.

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