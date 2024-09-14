بين أفرادها امرأتان .. تفكيك شبكة تمارس أعمال البغاء وسط بغداد

شفق نيوز/ افادت الشرطة الاتحادية، يوم السبت، بتفكيك شبكة يمارس أفرادها قضايا غير أخلاقية وسط العاصمة بغداد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان اليوم، إن قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى التابع لها ووفق معلومات أمنية دقيقة نفذت عملية القاء قبض على شبكة تمارس قضايا غير أخلاقية وأعمال البغاء.

وأوضح البيان أن الشبكة مكونة من 9 متهمين بينهم امرأتان، مشيرا الى تنفيذ تلك العملية في منطقة الكرادة وسط بغداد حيث تمت إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة .