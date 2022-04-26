بين غفلة النوم وطريق الموت.. مصرع واصابة ستة أشخاص بينهم امرأة بمحافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل واصابة ستة أشخاص بحادثي سير في ديالى وأربيل، فيما أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً "مجهول السبب" في أحد المحال وسط مدينة الكوت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "غفلة سائق ناقلة وقود وركونه الى النوم اثناء القيادة على طريق ١٢٠ متري في أربيل، أفقده السيطرة على عجلته التي انحرفت باتجاه عدد من الاشخاص متوقفين على جانب الطريق ما أسفر عن مصرع شخص واصابة ٣ اخرين"، مبينا أن "قوة أمنية حضرت لمكان الحادث واخلت جثة القتيل ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقاً لكشف ملابساته".

من جهة أخرى أفاد المصدر لوكالة شفق نيوز إن "رجلاً وامرأة اصيبا أيضاً بجروح بليغة جراء انقلاب مركبتهم قرب ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة).

وأضاف المصدر ان "المصابين تم نقلهما الى مستشفى قريب وهما في حال حرجة، فيما اتخذت السلطات المرورية الاجرءات القانونية اللازمة".

ويطلق اهالي ديالى تسمية شارع الموت على طريق الخالص - كركوك لكثرة الحوادث المرورية التي يشهدها جراء تضرره وتدمير قسم كبير منه جراء مرور الشاحنات المحملة بالحمولات والبضائع خارج الحدود والاوزان المسموح بها بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

كما ذكر بيان صادر عن الدفاع المدني، بأن "الفرق المرابطة في مستشفى الكرامة والتابعة لمركز دفاع مدني العزة أخمدت حريق نشب في محل لبيع المواد الكهربائية في منطقة الانوار بمركز مدينة الكوت، مركز محافظة واسط".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران المندلعة بوقت قياسي قصير ومنعت انتشارها إلى باقي اجزاء المحل والمحال والدور السكنية المجاورة من دون وقوع خسائر بشرية واقتصارها على الماديات فقط"، مبينا ان "خبير الأدلة الجنائية سيحدد سبب الحادث لاحقا".