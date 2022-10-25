بين ديالى وصلاح الدين.. انجاز 70% من جسر أمني لقطع تسلل عناصر (داعش)

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز 70% من جسر الربط الأمني مع محافظة صلاح الدين على نهر العظيم لمنع تسلل عناصر (داعش).

وقال رئيس مجلس العظيم السابق والقيادي في الحشد العشائري محمد ابراهيم العبيدي لوكالة شفق نيوز؛ إن "وحدات الهندسة العسكرية التابعة لقوات الجيش أنجزت 70% من جسر (الشهيد ضرغام) الأمني على نهر العظيم، وتحديداً في أطراف قرية الطالعة الاولى الحدودية مع صلاح الدين".

وأضاف العبيدي أن "هذا الجسر تم انشائه لقطع تواصل وتسلل عناصر (داعش) بين محافظتي ديالى وصلاح الدين".

وعدّ العبيدي جسر الشهيد ضرغام "خطوة امنية مهمة لحماية قرى ناحية العظيم من الهجمات المباغتة التي تستهدف القرى والتي تنطلق من حدود صلاح الدين الشاغرة وغير المؤمنة منذ سنوات طويلة"، مبيناً أن "قائد القوات البرية الفريق اول الركت قاسم المحمدي تفقد سير اعمال الجسر ومراحل انجازه ووضع الخطط واللمسات الامنية لتامينه وتنسيق الجهود الامنية بملاحقة داعش على جانبي نهر العظيم"، معتبرا الجسر "ضربة لبقايا ومفارز (داعش)".

وسمي الجسر باسم الشهيد ضرغام نسبة الى الضابط في الجيش العراقي في الفرقة الاولى الذي قضي على يد عناصر داعش مع 10 منتسبين اخرين بتعرض ليلي في اطراف قرية (ام الكرامي) لداعش في يناير من العام الحالي