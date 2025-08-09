بين بغداد وذي قار..  تسليب 131 مليون دينار تحت تهديد السلاح

شفق نيوز– بغداد/ ذي قار

أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بتسجيل حالة تسليب في الغراف شمال الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، واعتقال متهم بسرقة 120 مليون دينار في العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، بتسجيل حالة تسليب في مدينة الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث تعرّض مواطن صاحب محل لبيع الهواتف النقالة إلى سرقة مبلغ مالي يقدر بـ11 مليون دينار عراقي كان بحوزته أثناء عودته إلى المنزل.

وأوضح المصدر، أن المتهمين اعترضوا طريق الضحية بسيارة من نوع (راس الثور) وأجبروه بالقوة وتحت تهديد السلاح على تسليمه المبلغ، ثم فروا إلى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً بالحادث بعد تقديم الشكوى من قبل المجني عليه.

في سياق متصل، شهدت بغداد، حادث سرقة مبلغ 120 مليون دينار من محل صيرفة في منطقة الكمالية شرق العاصمة، حيث تمكن قسم مكافحة إجرام "الأمين" من القبض على أحد المتهمين.

وبحسب المصدر الأمني، فقد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، واستُخدمت كاميرات المراقبة لتتبع خط سير المتهمين الذين حاولوا تغيير ملابسهم والتنقل بين مناطق متعددة في بغداد.

وأفاد التحقيق الأولي بأن المتهم المقبوض عليه، من أرباب السوابق ومطلوب للقسم في مناطق البياع والفلوجة، واعترف بمشاركته في السرقة، وأن حصته من المبلغ صرفها في صالات القمار.