بين "المزح والجد".. مقتل شاب واصابة آخر وانتحار فتى في بغداد

شفق نيوز/ رصدت مصادر أمنية متعددة يوم الجمعة، وقوع عدة حوادث أمنية في العاصمة العراقية بغداد.

وابلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ أن شابا تولد 2006 انتحر بأسلوب اطلاق النار على نفسه رصاصة استقرت بمنطقة الرأس داخل داره ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.

فيما أقدم شخص يعمل منتسبا في جهاز مكافحة الارهاب على رمي رمانة دخانية على منزل احد المواطنين ضمن منطقة الرئاسة في المدائن جنوبي العاصمة نتيجة خلافات عشائرية دون وقوع إصابات.

في حين قتل شخص تولد 2004 واصيب اخر تولد 2003

نتيجة تعرضهم لإطلاق نار من سلاح نوع (كسرية صيد)، ولم تعرف أسباب الحادث إذا كانت مشاجرة أو مزاح، ضمن قرية البوعبيد في الراشدية شمالي العاصمة.