بين الانتحار والاغتيال.. "قصاصات ورقية" تزيد غموض وفاة مدير شباب ورياضة نينوى

شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية، يوم الاثنين، عن تفاصل جديدة حول حادثة وفاة مدير شباب ورياضة نينوى منهل محمد خلف.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد مصدر أمني في نينوى، بالعثور على جثة مدير الشباب والرياضة وعليها آثار رصاصة بالرأس مرمية باحدى مناطق جنوب شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الامنية عثرت على قصاصات ورقية في سيارة مدير شباب ورياضة نينوى منهل محمد الذي عثر على جثته في منطقة تل عاكوب بالقرب من ناحية النمورد جنوب الموصل".

ودونت على القصاصات عبارات تشير الى ان منهل قد كتبها لكن القوة التي عثرت على الجثة وجدت ظرفين فارغين لرصاصتين وهذا مايجعل الشكوك تتجه نحو اغتيال منهل في هذا المكان النائي"، وفق المصدر.

ورجح المصدر أيضا ان "هذه القصاصات كُتبت من قبل قاتليه للتضليل على عملية اغتياله وايهام الجهات الامنية بأنها عملية انتحار".

اما عن الاصابات في جسد منهل فقال المصدر أنها "كانت لرصاصة واحدة فقط أُطلقت او قد أطلقها منهل في رأسه مباشرة".

وبحسب مصادر امنية فإن "الاستخبارات هي من تولت التحقيق في هذه القضية الغامضة التي تدور الشكوك حولها مابين الانتحار ومابين الاغتيال".