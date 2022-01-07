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"بينهن سورية".. القبض على ثلاث نساء بتهمة سرقة محال بيع الذهب بالفلوجة

Category: أمـن

Date: 2022-01-07T11:48:44+0000
"بينهن سورية".. القبض على ثلاث نساء بتهمة سرقة محال بيع الذهب بالفلوجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على ثلاث نساء بتهمة سرقة محال بيع الذهب في قضاء الفلوجة ( شرقي المحافظة )، وذلك خلال عمليتين منفصلتين.

وقال المصدر وهو ضابط برتبة عقيد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد إبلاغ أحد اصحاب محال المجوهرات المصوغات الذهبية في (سوق النزيزة) الشهير وسط الفلوجة، بتعرض محله للسرقة، باشرت المفارز بإغلاق مداخل السوق بالكامل، للتحقيق في الحادثة بشكل سريع"، مردفاً، أنه "بعد مراجعة كاميرات المراقبة، تم التعرف على السارقتين والقاء القبض عليهن، خلال اقل من ساعة من وقوع الحادثة".

وتابع المصدر، بالقول إنه "تم القبض على متسولة سورية، قامت قبل عدة أيام، بسرقة محل مصوغات ذهبية من إحدى محال المجوهرات في السوق ذاته"، مشيراً، إلى أن "العمليتين نفذتا من قبل فوج الطوارئ السادس التابعة لمديرية شرطة الانبار، وتم تسليمهن إلى الجهة المعنية".

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