بينهم 7 أجانب.. اعتقال 42 شخصاً في بابل وكركوك

شفق نيوز- بابل/ كركوك

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الثلاثاء، اعتقال 35 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط 7 أجانب عرب وباكستانيين مخالفين لشروط الإقامة، وذلك في عمليات أمنية متفرقة بمحافظتي بابل وكركوك.

ففي كركوك، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تم القبض على 35 مطلوباً وفق أوامر قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبحسب البيان فقد تم أيضاً "ضبط سلاح مسدس وبندقية واحدة وإلقاء القبض على حائزيها، كما تم اعتقال سارق، واثنين من المتسولين، وتوقيف 12 شخصاً لتورطهم في مشاجرات آنية".

أما في بابل، فقد أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "القبض على مخالفين اثنين من جنسيات عربية في سيطرة النيل القديم، فيما شهدت سيطرة الشهيد العقيد عبد خليف التحفظ على مخالفين اثنين يحملان الجنسية الباكستانية إضافة إلى ضبط ثلاثة آخرين من الجنسية نفسها، لمخالفتهم شروط الإقامة القانونية داخل البلاد".