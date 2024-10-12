بينهم 5 نساء.. القبض على 13 متهماً بـ"البغاء" وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإلقاء القبض على 13 متهماً بالبغاء، بينهم 5 نساء، في منطقة شارع السعدون وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت بوجود بناية مستغلّة كمكاتب في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، حيث تتم داخلها ممارسة أعمال البغاء وتناول المشروبات الكحولية".

ولفت المصدر إلى أنه "تمت مداهمة البناية والقبض على 8 رجال بأعمار مختلفة، و5 نساء كذلك بأعمار مختلفة"، مبيناً أن "إحدى النساء تحمل الجنسية السورية".