بينهم 5 "إرهابيين".. الإطاحة بـ19 متهماً في بغداد والأنبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، يوم الأحد، القبض على 19 متهماً بينهم خمسة "إرهابيين" في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي أكدت تواجد ثلاثة ارهابيين ضمن قاطع المسؤولية، وبعد المتابعة المستمرة والتعقب الدقيق لتحركاتهم وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 29 وقوة برية من الفوج أعلاه، تم إلقاء القبض على الارهابيين الثلاثة في قضاء هيت بالانبار".

وأوضحت أن "الارهابيين هم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وفي بيان ثانٍ؛ اشارت الخلية الى القبض على 16 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة،، بينهم اثنين بالإرهاب وعصابة للسرقة.

وقالت الخلية، إنه "لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على 11 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد رصد تواجده ومتابعة تحركاته من قبل قوة من لواء المشاة (44) الفرقة ذاتها، ومتهم آخر بحيازة وترويج المواد المخدرة من قبل قوة مشتركة مع مفرزة من مديرية الاستخبارات العسكرية وضبط بحوزته (رمانة دفاعية، وسلاح بندقية، ومسدس وانبولات للتعاطي وميزان الكتروني ومبلغ من المال) ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد".

الى ذلك تمكنت قوة من لواء (٥٥) فرقة المشاة السابعة عشر من إلقاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب من خلال الممارسات الأمنية والتفتيش في إحدى السيطرات ضمن قاطع المسؤولية جنوب بغداد ، في سياق متصل وعلى ضوء معلومات بوجود عناصر يقومون بسرقة اموال الدولة وعلى الفور تم نصب كمين محكم من قبل قطعات اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية في منطقة (الزعفرانية) وتم إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط عجلاتهم والمواد المسروقة بالجرم المشهود".

وتابعت أن ذلك "يأتي في وقت تمكنت فيه قطعات اللواء الرابع الفرقة ذاتها من فض نزاع عشائري في منطقة (جسر ديالى) وألقت القبض على متهمين اثنين هم طرفي النزاع ومصادرة السلاح المستخدم في المشاجرة، وفي الاثناء وتم إحالة جميع المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".

ونوهت خلية الإعلام الأمني إلى أن قوة من الحشد الشعبي ضبطت كدس عتاد في اطراف طوزخورماتو.

وقالت إن "قوة من فوج المهمات الخاصة التابعة لقيادة عمليات الشمال للحشد الشعبي ضبطت كدس عتاد في اطراف قضاء طوزخورماتو، وجاءت العملية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود كدس عتاد لعناصر داعش الاجرامية في اطراف طوز خورماتو، حيث تم ضبط الكدس الذي يحوي ( عبوات ناسفة، وقنابر هاون، ومواد متفجرة سيفور، وأشرطة سلاح bkc )".