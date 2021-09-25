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بينهم 4 "إرهابيين".. الاطاحة بـ10 مطلوبين للقضاء في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-09-25T18:13:02+0000
بينهم 4 "إرهابيين".. الاطاحة بـ10 مطلوبين للقضاء في بغداد

شفق نيوز/ القت قيادة عمليات بغداد، يوم السيت، القبض على 10 مطلوبين للقضاء بينهم أربعة متهمين بـ"الإرهاب" وضبط أسلحة ومواد مخدرة.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن، "قوة من اللوائيين السادس والسابع شرطة اتحادية) تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب لهما في قاطع الكرخ، فيما القت قوة من اللواء (15) شرطة اتحادية القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب في قاطع الرصافة".

وأضافت ، "في حين تم القبض على متهم يستقل عجلة بحوزته سلاح غير مرخص "بندقية" في إحدى سيطرات "البو عيثة" من قبل قوة في اللواء (23) بالاشتراك مع استخبارات الحشد الشعبي".

وتابعت الخلية، "تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على (5) متهمين بالسرقة، والتهديد، وترويج المخدرات، وضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".

وأكدت، "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

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