بينهم 13 عقوبة إعدام .. الحكم على 24 "إرهابيا" في العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات ذي قار اصدرت احكاما متعددة بحق 24 مداناً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مبينا أن المحكومين ينحدرون من مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت 24 حكما بحق 24 ارهابيا من مناطق مختلفة في العراق"، لافتا إلى ان " الجناة الإرهابيين تم ادانتهم جميعا بارتكاب اعمال خطرة ضد المواطنين والقوات الامنية ادت لمقتل العديد، فضلا عن استهداف دور العبادة بعجلات مفخخة وعبوات ناسفة".

وأضاف ان "عدد أحكام الإعدام بحق الجناة بلغ 13 حكما قضائياً، أما المتبقون فتوزعت أحكامهم بين السجن المؤبد والسجن 15 عاما".

وتابع المصدر، ان " قرارات الأحكام صدرت استناداً لاحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".