بينهم "والي ديالى".. إعلان تفاصيل ضربة جوية قضت على عناصر بداعش

شفق نيوز/ أكد اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الأحد، مقتل أحد ولاة تنظيم داعش في ضربتين جويتين نفذتها طائرات القوة الجوية العراقي بمحافظة ديالى.

وذكر رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات F_16 ، ضمن سلسلة جبال حمرين".

واضاف أن الضربتين، أسفرتا عن مقتل 7 إرهابيين بينهم المجرم ما يسمى والي ديالى الإرهابي المدعو (سامي موحان الملقب ابن عبد الرحمن) وفقا للبيان.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، في وقت سابق من يوم الأحد، عن تفاصيل ضربة جوية، أنهت حياة عدداً من عناصر داعش ضمن محافظة ديالى.

وذكر المحمداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الضربة، نجم عنها قتل ستة إرهابين في سد حمرين، ضمن قاطع محافظة ديالى".