بينهم "والي الأنبار".. الحكم بإعدام 6 إرهابيين شنقاً

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، صدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق 6 إرهابيين، بينهم ما يُسمى بـ"والي الأنبار" لدى تنظيم داعش.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحكم جاء بعد أن تمكن الجهاز، عبر عملياته الاستخباراتية الاستباقية النوعية، من إلقاء القبض على الإرهابيين وإحباط مخططاتهم، قبل إحالتهم إلى القضاء المختص.

وأضاف أن تحقيقات قضائية معمقة أُجريت بإشراف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا جهاز الأمن الوطني، جبار حسين، أسهمت في جمع الأدلة وتعزيزها، وأثبتت مسؤولية المدانين عن الانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية، والاشتراك في أعمال إرهابية مسلحة، وحيازة أسلحة بقصد زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب بين المواطنين، قبل إحالتهم إلى محكمة جنايات الكرخ.

وأوضح أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها بالإعدام بحق المدانين وفق أحكام المادة (4/أولاً) بدلالة المادة (2/3 و7) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، استناداً إلى ما توصلت إليه التحقيقات والأدلة المتحصّلة.