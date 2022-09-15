بينهم هارب أُعيد إعتقاله .. 75 عاما عاماً لـ5 موظفين عراقيين اختلسوا المليارات

شفق نيوز/ أعلنت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الخميس، الحكم على 5 موظفين بالسجن 15 عاما بينهم موظف هرب من المحكمة الى كركوك وتم اعتقاله واعادته للمحكمة.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما لكل موظف من 5 موظفين تم اعتقالهم بتهمة هدر المال العام واختلاس 7 مليارات دينار"، مبينا ان "من بين المحكومين المدعو (ق. ن) الذي يعمل موظفاً في قسم التخطيط بديوان محافظة صلاح الدين وهو من سكان قرية الخزامية التابعة لقضاء العلم شرقي صلاح الدين".

واكد المصدر أن "المتهم (ق . ن) سيحال الى المحكمة مرة أخرى بتهم أخرى بعد هروبه قبل يومين من محكمة جنايات صلاح الدين وتم القبض عليه مرة أخرى في كركوك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والامن الوطني.

وافاد مصدر امني في صلاح الدين امس لوكالة شفق نيوز بالقبض على موظف متهم باختلاس 7 مليارات دينار بعد هروبه من محكمة تكريت باتجاه كركوك.

واكد المصدر ان قوات الامن وبالتنسيق مع الوطني في كركوك تم اعتقال المتهم الهارب في ناحية الزاب واقتياده الى تكريت لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية اللازمة.