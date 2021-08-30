بينهم "نيمار".. الإطاحة بـ20 شخصاً لنشرهم نماذج أسئلة السادس الإعدادي

شفق نيوز/ ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، الاثنين، القبض على 20 شخصاً لنشرهم نماذج من أسئلة السادس الاعدادي، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على 20 شخصاً من أصحاب قنوات على موقع تيليغرام بعد أن نشروا على صفحاتهم نماذج من أسئلة السادس الإعدادي".

وأضاف المصدر أن "بين المعتقلين صاحب حساب باسم نيمار ابن الأنبار وآخر باسم ابن الدورة".

ولم يتضح فيما إذا كانت النماذج المسربة حقيقية أم لا. وقال المصدر إن السلطات ستحقق مع المعتقلين للتوصل إلى مسرب نماذج الأسئلة.