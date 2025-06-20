بينهم نساء .. مقتل وإصابة 8 أشخاص باطلاق نار داخل مقبرة "السلام" وسط النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الجمعة، بمقتل واصابة ثمانية اشخاص بينهم نساء جراء عملية اطلاق نار داخل مقبرة وادي السلام وسط مدينة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً مسلحاً أقدم على قتل ثلاثة أشخاص وأصاب خمسة آخرين بجروح متفاوتة بينهم نساء داخل مقبرة "وادي السلام" وسط مدينة النجف.

وبيّن المصدر، أن القتلى والمصابين من اهالي محافظة ميسان، وكانوا يزورن أحد موتاهم داخل المقبرة، حينما فتح المسلح النار عليهم.

وتشير التحقيقات الاولية في الحادث إلى أنه وقع بسبب ثأر عشائري، وفقا للمصدر ذاته.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر ووقوع ضحايا.