بينهم نساء.. تفكيك عصابتين مختصتين بالمخدرات وسرقة الدراجات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية مكونة من 24 متهما بينهم نساء في بغداد، فيما أفادت الشرطة الاتحادية بالقبض على رجل وأمراة يشكلان عصابة لترويج المخدرات في العاصمة أيضاً.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز اللواء الثاني شرطة اتحادية وبالإشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من تنفيذ أمر قاضي محكمة تحقيق الرصافة، وإلقاء القبض بالجرم المشهود على رجل وامرأة وفق احكام المادة "28 مخدرات" في منطقة البلديات ببغداد.

وبينت أنه ضبط بحوزتهما، مادة الكريستال المخدرة 115 غم معبأة بأكياس صغيرة لغرض الترويج، اركيلة تعاطي 2، ميزان الكتروني، قداحة، بايب تعاطي 4،رمانة هجومية 2 ، سلاح مسدس، مشيرة الى إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما.

من جانبها قالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان، إن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام التابع الى وكالة شؤون الشرطة تمكن من القاء القبض على عصابة مكونة من 24 متهما بينهم نساء لقيامهم بعدة عمليات سرقة للدراجات النارية ودراجات التك تك ضمن مناطق مختلفة من بغداد.

وجاء ذلك بعد القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة دراجتين ناريتين وبالجرم المجهود، ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن وجود عصابة مختصة بعمليات السرقة وتجارة المخدرات والاسلحة النارية ضمن مناطق السفير والحبيبية والعبيدي.

وأضاف البيان، أنه تم تشكيل فريق عمل من قبل مفارز مكتب حسينية المعامل والقبض على المتهمين وضبط بحوزتهم أسلحة نارية من نوع كلاشنكوف عدد (2) ومسدسات عدد (3) وسلاح آخر من نوع غداره إضافة إلى ضبط (14) دراجة نارية مسروقة من مختلف الأنواع مع أكياس صغيرة تحتوي على مادة الكريستال وميزان وقداحات كبيرة وبايبات واراجيل يدوية الصنع تستخدم لتعاطي المخدرات مع فيش محوره معدة لسرقة الدراجات النارية عدد (6) ودرنفيسات مع أجهزة هاتف عدد (8) من غير شريحة مع بندقية صيد وناظور ودرع عسكري عدد (3).

وبحسب البيان فقد دونت أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف عن سرقة (154) دراجة نارية من مختلف الأنواع، مشيرا الى عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل .