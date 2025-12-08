بينهم نساء بتهم "خطيرة".. اعتقال 14 متهماً في بغداد وبابل

شفق نيوز- بغداد/ بابل

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم الاثنين، القبض على خمس متهمات مطلوبات بجريمة قتل، في حين أفادت قيادة شرطة بابل باعتقال ثلاثة متعاطين للمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط مصري وخمسة باكستانيين مخالفين للإقامة في المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "دوريات مركز شرطة الشعب تمكنت من القبض على خمس متهمات مطلوبات في قضية تحقيقية تتعلق بجريمة قتل وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، وتم إيداعهن التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهن".

وفي بابل، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة أن "سيطرة الحمزة الغربي تمكنت من ضبط متهم يستقل دراجة نارية نوع (تكتك) يعمل كاسباً، حيث عُثر بحوزته على كيس نايلون يحتوي مادة بيضاء بلورية يُشتبه بأنها مادة الكرستال المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأضافت: "كما تمكنت سيطرة الخضرية من ضبط شخص يعمل كاسباً من محافظة واسط كان يستقل عجلة نوع (سكانيا) برقم ديالى، وبسبب الشك الحاصل، أُجري تفتيش دقيق نتج عنه العثور على مصباح مهشم ملوث يُستخدم في تعاطي مادة الكرستال، كان مخبأً داخل وعاء بلاستيكي (سطل)".

وتابعت قيادة شرطة بابل أن "سيطرة الشهيد سلام شنون تمكنت من إلقاء القبض على متهم من سكنة بغداد/ منطقة الكمالية، بعد ضبطه متلبساً داخل السيطرة وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة".

وفي بابل أيضاً، أعلنت قيادة الشرطة في بيان آخر ورد لوكالة شفق نيوز عن "إلقاء القبض على مخالف مصري الجنسية لا يمتلك مستمسكات إقامة أصولية، كما نجحت سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال في توقيف مخالفين اثنين من الجنسية الباكستانية في عمليتين منفصلتين، وتمكنت سيطرة حلة كربلاء من ضبط ثلاثة مخالفين إضافيين من الجنسية نفسها".