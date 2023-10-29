بينهم نساء.. الأمن الوطني يعلن القبض على عشرات المتهمين بقضايا حركات دينية متطرفة

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الأحد، القبض على عشرات المتهمين بينهم نساء بقضايا حركات متطرفة في 8 محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الجهاز تمكنت في الشهرين الماضيين من الإطاحة بـ(41) متهماً بينهم نساء في محافظات (كربلاء، وبغداد، والبصرة، وسامراء، والقادسية، وبابل، والنجف، والمثنى) بعد عمليات التحري والمتابعة لعناصر تلك الحركات وإستحصال الموافقات القضائية للقبض عليهم وفقاً لأحكام المادة (372)".

وأشار البيان الى "إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".