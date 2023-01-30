بينهم نساء.. الأمن العراقي يعتقل 19 شخصاً يتاجرون بالبشر والمخدرات ويداهم وكراً لتهريب النفط

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن اعتقال 19 شخصاً يتاجرون بالمخدرات و"السمسرة" بالنساء وتصديرهن إلى خارج العراق، فيما تمت مداهمة وكر كبير لتهريب النفط.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات والامن العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت من الاطاحة بعصابة تتاجر بالبشر مكونة من 13 متهما من بينهم خمس نساء، حيث كانوا يقومون بسمسرة وبيع النساء ونقلهن خارج البلاد".

وبينت أن "العملية جرت في منطقة الكرادة بالتنسيق مع الفرقة الاولى من الشرطة الاتحادية ومكتب الاتجار بالبشر، وقد تم تسليم المتهمين الى الجهات صاحبة الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

وأضاف "كما استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية وبالتنسيق مع شؤون المخدرات من القبض على أربعة من تجار المواد المخدرة بمركز مدينة الديوانية، بالجرم المشهود أثناء قيامهم بترويج وبيع المواد المخدرة، وتمت احالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأشارت المديرية إلى أن مفارزها "وبعمل استخباري امتاز بالسرعة والدقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، ألقت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف بالاشتراك مع مديرية المخدرات، القبض على امرأتين تتاجران بالحبوب المخدرة في محافظة النجف، وضبطت بحوزتهما ثمانية آلاف حبة مخدرة نوع (كبتاغون)".

وبينت انه "تم تدوين اقوالهما وقرر القضاء ايقافهما وفق المادة 28 مخدرات من قانون العقوبات".

من جانب آخر، أعلنت مديرية شرطة حماية الطاقة، أن مفارزها وبناءً على معلومات استخبارية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني وشعبتي استخبارات وأمن أفراد اللواء الثالث، داهمت وكراً كبيراً لتدوير وتهريب النفط ومشتقاته في العاصمة بغداد، وضبطت سبعة خزانات حديدية سعة 50 ألف لتر، تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية ماعدا اثنان منها فارغة، بالإضافة إلى خزان حديدي سعة 20 الف لتر اسطواني يحتوي على منتج مجهول الكمية والنوعية، و27 خزاناً بلاستيكياً سعة 1000 لتر تحتوي على منتوج مجهول الكمية والنوعية، وعجلة نوع (مرسيدس حمل بدي)، و5 مضخات (روبن) لسحب المنتج مختلفة الأحجام.

وأشارت المديرية إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي ومصادرة المضبوطات من قبل مركز شرطة نفط جنوب بغداد تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على قاضي التحقيق المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.