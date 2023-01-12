بينهم نساء .. الأمن العراقي يعتقل أكثر من 60 متهماً بالإبتزاز

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، بالقاء القبض على العشرات من المتهمين بقضايا إبتزاز بينهم نساء في محافظات مختلفة من البلاد.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، أن مفارزه نفذ في محافظات عدة واجبات متفرقة، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (63) شخصاً بينهم امرأتين، يمتهنون الإبتزاز بغية الحصول على مبالغ مالية أو غايات غير أخلاقية.

وأضاف البيان أنه جرى تدوين أقوالهم جميعا وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

وكان الجهاز قد افاد يوم أمس بالقاء القبض على شخصين بتهمة ممارسة السحر والشعوذة وابتزاز قرابة ألف شخص معظمهم من النساء في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وقال الجهاز في بيان، إن مفارزه تمكنت في محافظة المثنى من إلقاء القبض على متهمين إثنين يمارسان أعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية مستغلين بها بعض النساء اللواتي وقعن ضحية أعمالهم الدنيئة والتي وصلت إلى أكثر من (841) حالة ابتزازٍ وتهديدٍ عبر صفحات وهمية تمكنا من خلالها جمع مبالغ مالية تقدر بـ (50) مليون دينار عراقي.