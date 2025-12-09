بينهم نساء.. الإطاحة بشبكة ابتزاز "خطيرة" واعتقالات في 3 محافظات

شفق نيوز- بغداد/ بابل/ الأنبار

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال سائق حاول تهريب 200 ألف حبة مخدرة إلى إحدى دول الجوار، وكذلك القبض على ثلاث نساء بتهمة السرقة والتورط بشبكة "خطيرة" لابتزاز وتهديد المواطنين، بالإضافة إلى ضبط أربعة أشخاص انتحلوا صفة جمعية خيرية لجمع الأموال، وذلك في أربع عمليات أمنية منفصلة شهدتها محافظات بغداد وبابل والأنبار.

وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مديرية شؤون مخدرات الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على أحد سائقي عجلات الحمل بالجرم المشهود أثناء محاولته الدخول إلى أحد المنافذ الحدودية".

وأوضحت المديرية أن "القوة المنفذة ضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة تقدر بـ200 ألف حبة، كانت مخبأة داخل عجلة الحمل العائدة للمتهم بطريقة إجرامية تهدف إلى تمريرها عبر الحدود وتهريبها إلى إحدى الدول المجاورة".

وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفقاً للقانون".

وفي بابل، أفاد مصدر أمني للوكالة بـ"تمكن مديرية الأمن الوطني في بابل من الإطاحة بشبكة خطيرة كانت تتبنى عمليات الابتزاز والتهديد ضد المواطنين".

أما في بغداد، فقد أعلنت قيادة شرطة الرصافة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "القبض على مجموعة مكونة من ثلاث نساء بتهمة سرقة المصوغات الذهبية والمبالغ المالية من داخل الحقائب النسائية ضمن جانب الرصافة، وتم إيداعهن التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن وفق القانون".

وفي العاصمة أيضاً، أعلنت شرطة الكرخ "القبض على أربعة أشخاص يقومون بجمع الأموال من المواطنين بحجة التبرع ومساعدة المحتاجين، مدعين انتماءهم لإحدى الجمعيات الخيرية غير الحكومية".

وأكدت الشرطة في بيان ورد للوكالة، "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً داخل مركز شرطة شهاب التميمي، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".