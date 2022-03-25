بينهم نساء .. القبض على 6 ارهابيين وتفكيك عصابة تتاجر بالمخدرات في العراق

شفق نيوز / أعلنت خلية الاعلام الأمني، يوم الجمعة، اعتقال 6 متهمين بقضايا "إرهابية" بينهم نساء في مناطق متفرقة من البلاد، وتفكيك عصابة تتاجر بالمخدرات وسط بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعمليات نوعية واستباقية استهدفت العصابات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ الاستخبارات العسكرية في الفرق الأولى والعاشرة والرابعة عشر وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية في قواطع العمليات، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في خانقين بمحافظة ديالى من قبل الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( ٤٠٦)".

وأضافت الخلية في بيانها "كما تمكنت المفارز الاستخبارية وبإسناد من كتيبة الاستطلاع في الفرقة العاشرة من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في سيطرة التحدي إثناء محاولتهما دخول قضاء الفلوجة بالانبار، وهما من المطلوبين للقضاء وفق إحكام المادة ٤إرهاب، كما تمكنت المفارز التابعة للاستخبارات العسكرية في الفرقة الرابعة عشر من القاء القبض على امرأتين تقومان بجمع الأموال (الكفالات) لتوزيعها على عوائل عصابات داعش الارهابية في قرى الزاب والحويجة بمحافظة كركوك , وهن من المطلوبات للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

وتابع البيان أنه "تمت احالة المتهمين والارهابيين الى جهات الطلب حسب الاختصاص بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

من جهة أخرى بينت خلية الاعلام الأمني في بيان منفصل ورد لوكالة شفق نيوز إنه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وملاحقة العناصر الارهابية وكل من تسول له نفسه العبث بالامن والسلم المجتمعي بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة من شؤون السيطرات بتعاون واسناد الوكالات والاجهزة الامنية المتواجدة في السيطرات واثناء الممارسات الامنية وتفعيل حاسبات المطلوبين من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب” اثناء محاولة دخولهما الى العاصمة بغداد ضمن سيطرتي (الانتصار، والدورة)".

وأكدت الخلية انه "تم احالة الملقى القبض عليهما الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما".

كما أعلنت الخلية إنه "وفقاُ لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة تقوم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة (الكرادة) ببغداد ، تم تشكيل فريق أمني من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري لمفارز استخبارات الفوج الأول مع مفرزة من نجدة الكرادة".

وتابعت الخلية "وبعد التحري وجمع المعلومات واستحصال الموافقة الاصولية من المحاكم المختصة ، تم مداهمة المكان المقصود الذي يتواجد فيه المتهمين وإلقاء القبض على اربعة نساء بالجرم المشهود وضبط بحوزتهن 12 غراما من مادة الكرستال المخدرة باكياس صغيرة ، مادة الحشيشة ، 3 بايب زجاجي ، 4 موبايلات ، قداحة ، قنينة غاز ، 32 حبة مخدرة مختلفة الأنواع ".

ولفت البيان الى انه "وبعد الاعترافات الأولية للمتهمات بوجود شخصين يقومان بعملية النقل والترويج ، باشر الفريق الأمني المشترك بعد توفر معلومات حول المتهمين والتحري وجمع المعلومات بنصب كمائن مفاجئة ضمن المنطقة وإلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما 45 غراما من مادة الكرستال المخدرة ، وميزان الكتروني"، لافتا الى "إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".