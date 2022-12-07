بينهم نساء .. القبض على 15 اجنبياً يعملون في صالات الروليت وسط بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية شؤون الإقامة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 15 اجنبياً بينهم نساء يعملون في صالات الروليت وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية التابعة لوزارة الداخلية في بيان اليوم، إنه تمكنت مفارزها وبعد ورود معلومات عن وجود اجانب من جنسيات مختلفة من ضمنهم نساء يعملون في صالات الروليت مخالفين لقانون الاقامة اذ تم تشكيل فريق عمل برئاسة مديرية شؤون الإقامة والأمن السياحي ومفارز من جهاز المخابرات الوطني والجهد الاستخباري ، فضلا عن القوة الماسكة للارض، وجرى القاء القبض على 15 مخالفا في منطقة الكرادة في بغداد

ووفقا للبيان فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017.