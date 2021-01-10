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بينهم نساء.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ27 متهماً في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-10T09:04:20+0000
بينهم نساء.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ27 متهماً في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، القبض على ٢٧ متهما من بينهم ٤ نساء وفق مذكرات قبض قضائية في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على 27 متهماً من بينهم اربع نساء في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد مطلوبين وفق مواد واحكام جنائية مختلفة صادرة من القضاء"، مشيرة إلى "تسليم المتهمين كلاً حسب جهة طلبه بموجب وصولات تسلمهم رسمية".

وأوضحت أن "هذه العملية تأتي ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارز وكالة الاستخبارات للحد من الجريمة المنظمة والقصاص من تلك العناصر وفق القانون".

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