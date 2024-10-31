بينهم نساء .. حملة اعتقالات تطال أكثر من 20 محتفلاً بعيد "الهالوين" ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، القاء القبض على أكثر من 20 شخصا اثناء الاحتفال بعيد "الهالوين" داخل مطعم وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية القت القبض على 23 شخصا بينهم اثنان من النساء خلال مداهمة احد قاعات مطعم وحدائق اغصان الزيتون وذلك لوجود احتفال غير اخلاقي ومخالف (الهالوين) ضمن نزلة جسر الجادرية.

و الهالوين، عيد يحتفل به في أمريكا في الـ31 من أكتوبر بإرتداء الأزياء التي تحاكي أبطال أفلام الرعب والشخصيات الخارقة، وامتد هذا الاحتفال فيما بعد إلى بلدان أخرى في أنحاء العالم.

ويرتدي المحتفلون أزياء خاصة ويضعون أقنعة "مفزعة" استعدادا للخروج إلى الاحتفالات وجمع الحلوى.

وتقول الموسوعة البريطانية إن الهالوين تعوذ جذوره إلى نحو 1000 عام. وكان في الأصل ممارسة دينية، وأصبحت منتشرة بشكل متزايد على مر العصور حتى اختفت معالمها الدينية تقريبا.