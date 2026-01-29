بينهم "ناشط" انتحل صفة ضابط كبير.. تفكيك شبكة ابتزاز في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر قضائي في نينوى، يوم الخميس، بتفكيك شبكة ابتزاز مكوّنة من خمسة أشخاص، بينهم ناشط معروف في الموصل، بعد ادعائهم امتلاك علاقات مع قضاة وضباط أمن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية الأمن الوطني، وبإشراف القضاء، تمكّنت من تنفيذ كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أربعة من شبكة الابتزاز، بعد ورود معلومات عن محاولتهم ابتزاز إحدى العائلات بذريعة التدخل لإطلاق سراح محكوم مقابل مبالغ مالية".

وأضاف أن "المتهمين أوهموا الضحايا بامتلاكهم علاقات مباشرة مع قضاة وقادة أمنيين، مستغلين أسماء مؤسسات رسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين كشفت أن المدعو (م. د)، وهو ناشط في الموصل ويدّعي العمل في مجال الإعلام، كان من بين المقبوض عليهم، منتحلًا صفة عميد".

وأكد أن "المتهمين أقرّوا صراحة بما نُسب إليهم، وفق إفادات المشتكين والمعلومات الواردة في محاضر التحقيق"، مشدداً على أن "القضاء لن يتهاون مع أي جهة تستغل اسم القضاء أو الأجهزة الأمنية لأغراض الابتزاز".

وحذر المصدر من "مغبة الانجرار وراء ادعاءات كاذبة يطلقها أشخاص أو ناشطون يدّعون النفوذ أو التأثير داخل المؤسسات القضائية والأمنية"، داعيا المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي محاولات مشابهة عبر القنوات القانونية الرسمية".