بينهم "موزع كفالات"..  الأمن العراقي يعتقل 9 متهمين بالإرهاب ويضبط أسلحة خطيرة

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان له، يوم الأاحد، أن مفارز الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على 9 متهمين بالإرهاب، بينهم شخص يقوم بتوزيع كفالات لعوائل عصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى.

ووفقاً للبيان، فقد استندت عمليات القبض إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم متابعة المتهم المذكور وتحركاته لأكثر من شهر، ومراقبته أثناء عمليات تسليم المبالغ لعوائل العصابات الإرهابية، حتى تم القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة.

وفي محافظات البصرة وكركوك والأنبار ونينوى، تمكنت مفارز الأمن الوطني من اعتقال 8 متهمين بالإرهاب، صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

كما تمكنت المفارز من ضبط كدسين للعتاد يعودان لعصابات داعش الإجرامية، الأول في ناحية اليوسفية جنوب العاصمة بغداد، والآخر في صحراء الرزازة بمحافظة الأنبار. واحتوى المخزون على 1 كيلوغرام من مادة TNT شديدة الانفجار، وصواريخ قاذفة عدد 16، و100 صاعق تفجير، و17 رمانة يدوية، و3 كيلوغرامات من مادة C4 المتفجرة، وقد تم معالجتها موقعياً من قبل الجهد الهندسي.

وقد جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.