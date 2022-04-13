بينهم منتسب يزود السجناء بهواتف نقالة.. اعتقال 39 متهماً في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الأربعاء، بضبط منتسب في أحد سجون المحافظة يقوم بإدخال الهواتف النقالة للسجناء، فيما أعلنت قيادة شرطة ميسان عن إلقاء القبض على 38 متهماً بجرائم جنائية مختلفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على منتسب في سجن العمارة المركزي، متورط بإدخال هواتف نقالة وبيعها للسجناء، وضبط بحوزته اربعة هواتف كان يروم ادخالها للسجن"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وكيفية الكشف عن تورط هذا المنتسب وما إذا كان هناك منتسبين آخرين متورطين معه.

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مديريات الأقسام وأفواج الطوارئ ومكافحة الإجرام وقسم المخدرات في عموم قواطع المسؤولية، وخلال ممارسات أمنية واسعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ألقت القبض على 38 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة.

وبين أن من أبرز الجرائم هي القتل العمد والارهاب والتهديد والمخدرات وقضايا منفصلة، مشيرة الى أن المفارز نقلت المتهمين كافة الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الاجراءات القانونية.