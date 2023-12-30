بينهم منتسب.. مصرع وإصابة 4 اشخاص بحادث سير مروع في ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 4 أشخاص جراء حادث سير مروع شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شخصين لقيا مصرعهما احدهما منتسب بالحشد واصيب اثنين اخرين بحادث تصادم عجلتين على طريق الخالص-جديدة الاغوات 20 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر، أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الضحيتين إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت محافظة واسط مصرع 8 من مواطنيها قضوا بحوادث سير فيما أصيب 6 آخرين خلال هذا اليوم فقط.

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشكلات الفنية في الطريق.