بينهم مضاربون بالعملة و"تاجر" أعضاء بشرية .. اعتقال 27 متهماً بقضايا مختلفة في بغداد

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، 27 متهماً بينهم أصحاب مكاتب صيرفة غير مرخصين ويبيعون العملة الاجنبية بخلاف تعليمات البنك المركزي، فيما بينت أن من بين المعتقلين أيضا تاجر أعضاء بشرية تم اعتقالهم جميعا في بغداد بعمليات منفصلة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "من خلال المتابعة الدقيقة للصيرفات والمكاتب المتلاعبة بأسعار سعر الصرف وعبر معلومات استخبارية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من ضبط عدد من الصيرفات والشركات في منطقتي الكفاح وشارع الجمهورية ببغداد والقبض على خمسة متهمين منهم بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة".

وأضاف البيان ان المعتقلين "كانوا يقومون ببيع وشراء العملات الاجنبية والحوالات الداخلية والخارجية وبدون موافقات رسمية وبخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي، وضبط بحوزة احدهم على حاسبة (لابتوب) ووصولات ووثائق خاصة بالحوالات الداخلية والخارجية"، مبينا أن العملية تمت بالتنسيق مع مكافحة الجريمة المنظمة وفوج طوارئ بغداد الخامس".

من جهة اخرى ألقت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن الميدانية، "القبض على أحد تجار الأعضاء البشرية وسط بغداد بالتنسيق مع الفرقة الاولى شرطة اتحادية، الصادرة بحقه مذكرة قبض من احدى المحاكم المختصة"، بحسب ما ورد في البيان

وفي سياق منفصل أوضحت الخلية أن "مفارز المديرية الأخرى استطاعت من ضبط (21) مخالفا لشروط الإقامة من جنسيات اجنبية في منطقة السعدون ببغداد، جرى القبض بالتنسيق مع شؤون الاقامة والقوة الماسكة، تم تسليمهم أصوليا إلى الجهات المعنية".