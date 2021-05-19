بينهم مشارك بمجزرة سبايكر .. اعتقال ستة ارهابيين في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، عن القبض على ستة إرهابيين من تنظيم داعش في كركوك بينهم أحد المشاركين بمجزرة سبايكر.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة ( 4 ارهاب) لإنتمائهم لعصابات داعش الارهابية والذي عمل أحدهم مسؤول مايسمى المضخات والحراقات وتقديم الدعم اللوجستي والآلي وكذلك مقاتل ضمن صفوف داعش".

وأوضحت أن "الارهابي الثاني عمل على تقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في محافظة كركوك، فيما عمل الارهابي الثالث من ضمن المشتركين بمجزرة سبايكر ، اما الإرهابيون الثلاثة فهم مطلوبون وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم وفق الارهاب، حيث تم تدوين اقوالهم ابتدائيا بالاعتراف واحالتهم الى جهات الطلب".