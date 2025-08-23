بينهم مسؤول ولاية كركوك .. العثور على أشلاء لعناصر داعش بعد الضربة الجوية العراقية

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر عسكري في كركوك، يوم السبت، بأن قوة من فرقة القوات الخاصة الأولى نفذت عملية ميدانية في وادي الشاي جنوب المحافظة، عقب الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F - 16 العراقية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بعد أن دمرت الضربة الجوية مضافة للتنظيم في الوادي، والتي كانت تحتوي على عناصر لداعش، وقد عثرت القوة على جثثهم ممزقة إلى أشلاء، من بينهم قيادي بارز في التنظيم يشغل منصب مسؤول ما يُسمى بولاية كركوك".

وأضاف أن "القوات الخاصة، ضمن لواء (63)، قامت بتفتيش وتطهير عدد من المواقع المشبوهة في الوادي، وتدمير أوكار استخدمها التنظيم كأماكن للاختباء والتنقل، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق جنوب كركوك".

ويُعد وادي الشاي من أكثر المناطق الوعرة التي استغلها التنظيم المتشدد خلال السنوات الماضية كممر للتنقل بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، حيث اعتمد عليه داعش كأحد أبرز ملاذاته بعد العام 2017 والإعلان عن هزيمته عسكريا من قبل القوات العراقية بعد قتال استمر لمدة ثلاث سنوات.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق من صباح اليوم، عن تنفيذ ضربة جوية "ناجحة" استهدفت "وكراً لإرهابيي داعش" في وادي الشاي ضمن قاطع شرق صلاح الدين، ما أدى إلى مقتل جميع العناصر وتدمير أسلحتهم ومعداتهم وأجهزة الاتصالات الموجودة في الموقع.

وأوضح البيان أن العملية تمت بالساعة الـ 20:00، بعد استكمال جميع المتطلبات وتحديد الهدف بدقة، بواسطة القوة الجوية العراقية على متن طائرات F16، وذلك استنادًا إلى الجهد الاستخباري والفني المميز لخلية الاستهداف الجوية.