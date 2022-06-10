بينهم مسؤول في فصيل مسلح.. ثلاثة أشخاص يسطون على محل للهواتف ببغداد

شفق نيوز / افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال مسؤول للتوجيه العقائدي في أحد الفصائل المسلحة، قام مع شخصين آخرين، بالسطو على محل لبيع الهواتف المحمولة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ثلاثة أشخاص مسلحين اقتحموا، اليوم، محلاً لبيع الهواتف النقالة ضمن منطقة بغداد الجديدة، شرقي بغداد، أثناء غياب صاحب المحل لغرض الغداء ووجود طفل بداخله لإدارته خلال هذه المدة".

وأضاف المصدر؛ أن "المسلحين الثلاثة كمموا فم الطفل بشريط لاصق لمنعه من الصراخ، وقاموا بسرقة هواتف مجهولة العدد من المحل".

وتابع المصدر أن "بلاغا ورد للقوات الأمنية التي طوقت المنطقة وألقت القبض على احد أفراد العصابة والذي اتضح أنه يعمل مسؤول التوجيه العقائدي لأحد الفصائل المسلحة، فيما البحث مستمر عن بقية أفراد العصابة".