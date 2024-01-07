بينهم مسؤول بارز .. مقتل 6 دواعش حصيلة الضربات الجوية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأحد، بمقتل 6 عناصر من داعش بينهم قيادي حصيلة الضربات الجوية التي استهدفت مواقع للتنظيم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الطيران الحربي العراقي نفذ سلسلة ضربات استهدف بها اوكارا لداعش في قرى(شيخي والمخيسة والكبة) التابعة لناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة.

وبين المصدر ان الضربة أسفرت عن مقتل 6 عناصر من داعش بينهم المدعو (مجيد معيوف سلمان الدليمي) مسؤول التنظيم في خوض الوقف بحسب المعلومات الأولية.

واكد ان قوات مشتركة من الشرطة والجيش شنت عملية أمنية كبرى لملاحقة بؤر واوكار داعش مسنودة بغطاء جوي و مفارز مكافحة المتفجرات.

ويعد خوض الوقف أخطر معاقل مفارز داعش بسبب طبيعته الجغرافية المعقدة وكثافة البساتين والأراضي الزراعية الشاسعة.

وشنت المقاتلات الحربية العراقية، ليل السبت على الأحد،ضربات جوية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الطيران الحربي العراقي وبناء على معلومات استخبارية دقيقة قصف اوكارا لداعش في منطقة (المخيسة ) ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة، مبينا أن حصيلة الضربات الجوية لم تتضح حتى وقت إعداد هذا الخبر.

بدوره قال مصدر عسكري للوكالة، إن الطيران الحربي العراقي نفذ 3 ضربات جوية دقيقة على اوكار التنظيم المتشدد في المخيسة، مضيفا أن الأصوات التي يسمعها السكان القريبون من مكان الحادث ناجمة عن تلك الضربات.

في غضون ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن طائرات الـF16 نفذت ضربة جوية "ماحقة" استهدفت 3 اوكار للإرهاب في قاطع عمليات ديالى وذلك بمعلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة.

ووفقا للبيان فإن الضربة حققت "الاصابات المباشرة بالعناصر الارهابية" المتواجدين في تلك المواقع.