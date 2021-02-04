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بينهم آمر مفرزة.. مكافحة الإرهاب والاسايش يطيحان بأربعة دواعش

Category: أمـن

Date: 2021-02-04T20:24:09+0000
بينهم آمر مفرزة.. مكافحة الإرهاب والاسايش يطيحان بأربعة دواعش

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، يوم الخميس، القبض على 4 دواعش بينهم آمر مفرزة.

وقال اللواء رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية جديدة بالتنسيق مع أسايش السُليمانية، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابيين المُلقبين ( أبو جراح و أبو شداد ) والذي يعمل أحدهما كأمر مفرزة في عصابات داعـش الإرهابية والآخر ضمن المفارز الساندة لولاية الجنوب".

وأضاف، "استكمالًا للواجب على أحد أفراد هذه المفرزة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية إستباقية في ناحية اليوسفية، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المُكنى (أبو أدهم)".

كما أفاد بأن "جهاز مُكافحة الإرهاب ألقى القبض على إرهابي آخر ينتمي لعصابات داعـش التكفيرية في منطقة العظيم بمُحافظة ديالى".

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