بينهم إمرأتان.. الأمن الوطني يطيح بـ22 مطلوباً في 4 محافظات

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الخميس، القبض على (10) إرهابيين في محافظة نينوى بعد استدراجهم من قبل جهاز الأمن الوطني.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز الجهاز في الأنبار من القبض على (7) إرهابيين أحدهم كان عائداً من إحدى دول الجوار".

واشار البيان إلى ان مفارز جهاز الأمن الوطني نفذت مذكرات قبض في (ديالى، وكركوك، وبغداد) وفق المادة (4 إرهاب) على (5) مطلوبين أفضت إلى الإطاحة بهم، بينهم إمرأتان تعملان بنقل ما تسمى الكفالات والبريد والمستلزمات الأخرى ضمن (ولاية العراق - قاطع كركوك).

ولفت إلى أنه جرى تسليم المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.